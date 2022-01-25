THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN KADEMELİ OLARAK KALKIŞ UÇUŞLARINA BAŞLADI

*THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı:

"Yarın önce saatlik 10 uçak, daha sonra 20 uçak kaldıracağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz zaman operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak."

İbrahim YILDIZ - Enver ALAS / İSTANBUL, -

"YARIN ÖNCE SAATLİK 20 UÇAK KALDIRACAĞIZ"

"Yarın önce saatte 10 uçak kaldırıp, daha sonra saatlik 20 uçak kapasite kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz zaman operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Diğer havalimanlarına divert eden uçaklarımız ekiplerimiz yarın kademe kademe buraya getireceğiz. Yarın çok yoğun bir gün olacak. İnşallah yarına daha iyi başlayabilmek için bu gece tek tek kaldırdığımız uçakların yanı sıra sabaha kadar temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Sabah birinci pistin yanı sıra ikinci pist açılınca operasyon çok hızlanacak. Kriz masasında entegre operasyon ekiplerimizle hep birlikte çalışıyoruz. Şehir içinden özellikle uçucu ekiplerimizi buraya getirmeye çalışıyoruz. Hep beraber bunun altından kalkıp havalimanımızı açık tutup, tüm yolcularımızla iletişimimizi sürdürüp, ekiplerimizle iletişimimizi sürdürüp operasyonu kademe kademe normalleştireceğiz. Biraz daha sabır istiyoruz. Yarın da temizlik çalışmaları devam edecek. İşimizin başındayız. Yorgunluk nedir bilmeden tüm ekiplerimiz çalışıyor. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri