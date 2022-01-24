THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ - Haberler
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THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.

Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor.

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN BUGÜN 52 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, kar, Güncel, Haber

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