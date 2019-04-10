THY İstanbul Havalimanı'nda Tam Kapasiteye Geçiyor
Türk Hava Yolları(THY), tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda 12 Nisan cuma günü tam kapasiteye geçileceğini duyurdu.
Türk Hava Yolları(THY), tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda 12 Nisan cuma günü tam kapasiteye geçileceğini duyurdu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda THY olarak; kalkış varış olmak üzere toplam bugün 712, perşembe 849, cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır." açıklamasını yaptı.(Fotoğraflı) - İstanbul
Kaynak: DHA