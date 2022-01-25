İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durdurulmuştu. İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışmaların devam ettiğini belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra uçuşların tekrar başlayacağını söyledi.