İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Ekonomi
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durdurulmuştu. İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışmaların devam ettiğini belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra uçuşların tekrar başlayacağını söyledi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.
33 UÇAK FARKLI YERLERE YÖNLENDİRİLDİEkşi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini belirtti.
BİNLERCE YOLCU OTELLERDE MİSAFİR EDİLDİToplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini kaydeden Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
AA / İzzet Taşkıran - Ekonomi Haberleri