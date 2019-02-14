Thy: "İstanbul Havalimanı'na Ortaklık İçin Kararımız Yok"

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na ortak olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na yüzde 40 oranında ortak olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Şubat 2019 tarihinde çıkan haberde, Ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün Ortaklığımıza devredileceğine dair ifadeler tespit edilmiştir. Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA