THY, İsrail uçuşlarını 8 Şubat'a kadar durdurdu

İSRAİL çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 31 Ocak'a kadar geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 8 Şubat'a kadar uzattığını açıkladı.

İSRAİL çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 31 Ocak'a kadar geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 8 Şubat'a kadar uzattığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan notam süresinin 8 Şubat'a kadar (7 Şubat 21: 59 Utc) kadar uzatıldığı belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı