THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat'a kadar uzattı
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THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat'a kadar uzattı

08.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:46
THY, İsrail seferlerini durdurma kararını 21 Şubat'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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