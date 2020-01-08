THY İRAN VE IRAK UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

08.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:40

TÜRK Hava Yolları(THY), bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını iptal etti. Uçuşların devamının, 24 saat sonunda yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanan THY seferleri de rotalarını bu ülkelerden çıkardı. THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul