THY İran uçuşlarını yeniden başlatacak
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THY İran uçuşlarını yeniden başlatacak

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak arttıran Türk Hava Yolları'nın, Eylül ayı uçuş planlaması netleşti.

THY İran uçuşlarını yeniden başlatacak
16.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:41

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak arttıran Türk Hava Yolları'nın, Eylül ayı uçuş planlaması netleşti. Dünyanın farklı coğrafyalarına yeniden uçmaya başlayacak olan THY, salgın nedeniyle 19 Temmuz'da tekrardan askıya alınan İran uçuşlarını 1 Eylül itibariyle Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri ile yeniden başlatacak.

Covid-19 salgını nedeniyle normalleşme adımları kapsamında Türk Hava Yolları'nın Eylül ayı uçuş planı netleşti. Bu kapsamda THY'nin resmi internet sitesinden bir açıklama, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

THY'NİN EYLÜL AYI UÇUŞ BAŞLATACAĞI NOKTALAR

Geçtiğimiz 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarınının başlamasının akabinde kademeli olarak başlatan THY, Eylül ayında dünyanın birçok noktasına yeniden uçuş başlatacak. THY, Eylül ayında salgın nedeniyle 19 Temmuz'da tekrardan askıya alınan İran uçuşlarını da 1 Eylül itibariyle başlatacak. Bu kapsamda Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed'e seferler başlatılacak. Türk Hava Yolları Eylül ayındadış hatlarda Kanada Vancouver, Madagaskar, Estonya'da Riga ve Tallin, Gürcistan'da Batum ve Tiflis, Vietnam'da Honai ve Ho Chi Minh City, Suudi Arabistan'da Dammam ve Riyad, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Afganistan'da Mezar-ı Şerif, Rusya'da Krasnador, Soçi ve Kazan, Irak'ta Süleymaniye, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Bahreyn, Ürdün'de Amman, Türkmenistan'da Aşkaabat, Litvanya'da Vilnius ve Moğolistan'da Ulanbatur, Yunanistan Selanik, Fas'ta Marakeş, Umman'da Maskat, Nijerya'da Abuja ve Lagos, Güney Afrika'da Cape Town, Johannesburg ve Durban, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi, seferlerini planlamaya dahil etti.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA

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