THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici olarak durdurdu
Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve İran üçgeninde yaşanan askeri gerilimin ardından Türk Havayolları (THY), Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu ve uçuş rotalarında değişikliğe gitti
08.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:05
Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve İran üçgeninde yaşanan askeri gerilimin ardından Türk Havayolları (THY), Irak ile İran'a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.
THY, bölgede tansiyonun yükselmesi nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın (9 Ocak) saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com