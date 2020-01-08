THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici olarak durdurdu
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THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici olarak durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve İran üçgeninde yaşanan askeri gerilimin ardından Türk Havayolları (THY), Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu ve uçuş rotalarında değişikliğe gitti

08.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:05
THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici olarak durdurdu

, ve üçgeninde yaşanan askeri gerilimin ardından Türk Havayolları (THY), Irak ile İran'a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.


THY, bölgede tansiyonun yükselmesi nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın (9 Ocak) saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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