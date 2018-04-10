THY İlk Çeyrekte 16,7 Milyon Yolcu Taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 16,7 milyona yükseldi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Mart 2018 trafik verilerine göre, Ocak-Mart 2017 döneminde 13 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 28,5 artışla 16,7 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 31,3, dış hatlarda da yüzde 26,2 oldu.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Mart 2017 dönemine kıyasla yüzde 23,1 artış yaşandı. Yolcu doluluk oranı 6,5 puanlık artış ile yüzde 80,5 olarak gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), geçen yılın ilk çeyreğinde 36,4 milyar iken, 2018'in aynı döneminde yüzde 14,6 artarak 41,7 milyara yükseldi. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 23,6, dış hat uçuşlarda 13,3 arttı.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), geçen yılın ilk çeyreğinde 26,9 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 24,6 artışla 33,6 milyara çıktı. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 30,2, dış hat uçuşlarda ise 23,8 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 97 bin 523 olan yolcu uçakları konma sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 16 yükselişle 113 bin 152'ye ulaştı.

Taşınan kargo-posta geçen yılın ilk çeyreğinde 227 bin 45 ton iken bu yılın aynı döneminde yüzde 37,6 artışla 312 bin 456 tona yükseldi.

Martta 6 milyon yolcu taşındı

Geçen yılın mart ayında 4,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018'in aynı ayında yüzde 23,9'luk artışla 6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 25,9, dış hatlarda yüzde 22,3 olarak kayıtlara geçti.

Yolcu doluluk oranı martta 6 puanlık artışla yüzde 82'ye yükseldi. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,3 puanlık artış gösterdi. ÜYK, Mart 2017 döneminde 9,9 milyar iken, 2018'nin aynı döneminde yüzde 21,5 artarak 12 milyara çıktı. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 25,2 dış hat uçuşlarda ise yüzde 20,9 oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 18,6 artış gerçekleşti. Taşınan kargo-posta, Mart 2017'de 90 bin 892 ton iken, 2018'in mart ayında yüzde 29,3 artışla 117 bin 506 tona yükseldi.

Martta bölgesel sonuçlara bakıldığında ÜYK Kuzey Amerika'da yüzde 28,8, iç hatlarda yüzde 26,9, Avrupa'da yüzde 24,5, Afrika'da yüzde 24,8 oldu.

Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika'da 11,5 puan, Afrika'da 9,7 puan ve Avrupa'da 5,4 puan, yolcu sayısı ise K. Amerika'da yüzde 28, iç hatlarda yüzde 27,6, Avrupa'da yüzde 24,7, Afrika'da yüzde 26,3 artış gösterdi.

Geçen yıl mart sonunda 337 olan uçak sayısı, bu yılın mart sonunda 327 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'da kalarak değişmedi. Dar gövde yolcu uçak sayısı 234'ten 219'a gerilerken, kargo uçak sayısı ise 13'den 18'e yükseldi.