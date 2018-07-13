THY İlk Airbus  A321neo Uçağını Filoya Kattı

TÜRK Hava Yolları (THY), Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağını bugün Airbus'tan teslim aldı.

Başarılı A320 ailesine eklenen bu son versiyon uçak, gövdeye yapılan modifikasyonlar ile kabin konfigürasyonunda esneklik sunarak, yoğun koltuk dizilimli konfigürasyonda maksimum 244 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sağlıyor. THY'nin bu uçağı ise 2013 yılında THY'nin siparişi doğrultusunda verilen 92 adetlik uçağın ilki olup, 20 business ve 162 ekonomi sınıfı olmak üzere 182 koltuk içeriyor. Söz konusu siparişlerden 52 adedi de, 16 business ve 174 ekonomi sınıfı olmak üzere 190 koltuklu olarak teslim alınacak. Filoya dahil edilen bu ilk A321neo, Türk Hava Yolları filosundaki ilk internet sistemi takılı dar gövde uçak olma özelliği ile de önem taşıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, İlker Aycı; "2023 hedeflerine ulaşmamızda en önemli bileşenlerden birini elbette ki yeterli ve genç bir filonun tesisi oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle, özellikle de son birkaç yılda verdiğimiz büyük ölçekli uçak siparişleri ile süreklilikle genişlettiğimiz uçuş ağımızı destekleyen, oldukça kapsamlı bir filo kapasitesini dünyanın dört bir yanındaki yolcularımızın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. ve bu bağlamda da, A320 ailesinin en yeni üyesi A321neo'yu dünyanın en genç filolarından biri olan filomuza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

AİRBUS 321NEO YÜZDE 15 YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

A321neo, bir önceki modeli A321 ile kıyaslandığında en belirgin değişiklik arka bölümde ve yolcu kapısında görülüyor. A321 konfigürasyonunda kanadın ön tarafında bulunan yolcu kapılarının kaldırıldığı A321neo'da, acil çıkış kapılarına gövde ortasında, kanat üstünde yer veriliyor. Bugün opsiyon olarak sunulan Cabin Flex konfgürasyonlu A321neo'nun, 2020 yılına doğru tüm A321neo'lar için standart teşkil etmesi planlanıyor.

Bugüne kadar aldığı 1900'ün üzerinde sipariş ile Airbus A321neo, ilk günden bu yana A321 CEO uçaklarına göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sunuyor. A321neo ayrıca, nitrojen oksit emisyonunun, otorite standartlarının yaklaşık yüzde 50'sine düşürülmesini, gürültü değerinin de yaklaşık yüzde 75 azaltılmasını sağladığı için çevre dostu konsepte sahip bir uçak tipi olarak da ön plana çıkıyor. - İstanbul