THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi

29.08.2019 12:09

Türk Hava Yolları (THY) ile Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air arasında var olan kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.



Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi çerçevesinde Oman Air'ın uyguladığı Maskat-Dubai tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek. Buna mukabil, Oman Air da, Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağından faydalanarak, milli hava yolunun Cenevre'ye düzenlediği tarifeli seferlerde kendi uçuş kodunu kullanarak satış yapabilecek.



Yolcular daha geniş uçuş ağında seyahat edebilecek



Türk Hava Yolları ve Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması, 2013 yılının Aralık ayında imzalanmış olup, Oman Air'in (WY) 1 Haziran 2018 itibariyle Maskat-İstanbul güzergahında seferlerine başlamasıyla birlikte karşılıklı hale getirilmişti. 2019 yılının Şubat ayında ise Oman Air'ın Salalah ve Türk Hava Yollarının da Roma ile Kopenhag seferleri kapsamında taraflar arasındaki anlaşma genişletilmişti. Bugün, mevcut kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi sayesinde her iki taşıyıcı tarafından düzenlenen uçuşlarla yolcular, İstanbul ve Maskat ötesinde daha fazla seyahat imkanına sahip olabilecek. Böylelikle hem bayrak taşıyıcı hava yolu şirketlerinin, hem de ülkelerinin ticari ortaklığı artacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA