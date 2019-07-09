THY ile Kuveyt Hava Yolları arasında anlaşma

Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA- TÜRK Hava Yolları (THY) ile Kuveyt Hava Yolları arasında ile imzalanan anlaşma sayesinde Kuveyt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları arasında düzenlenecek seferlerde 'kod' paylaşımı yapılabilecek. Buna göre her iki havayolu şirketi, kendi yolcularının yanında, biletlerini diğerinden satın alan yolcuları da taşıyabilcek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, iki hava yolu şirketi yeni bir stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Kuveyt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında düzenlenecek karşılıklı seferlerde kod paylaşımı yapılabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların, 1 Ağustos'tan itibaren başlaması planlanıyor.

Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlüğü'nde, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kuveyt Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yousef Al-Jassem Al-Saqer ve taraflardan üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenen törende imzalanan kod paylaşımı anlaşması ile mevcut iş birliğinin yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor.

EKŞİ: HER İKİ HAVA YOLU ŞİRKETİNİN TİCARİ İLİŞKİLERİNE KATKIDA BULUNACAK

İmza töreninde anlaşmanın önemine ilişkin konuşan Ekşi, Kuveyt Hava Yolları ile imzalanan kod paylaşımı anlaşmasından oldukça memnun olduklarını, anlaşmanın yalnızca her iki hava yolu şirketinin ticari ilişkilerine katkıda bulunmayacağını belirtti. Anlaşmayla Türkiye ile Kuveyt arasında seyahat eden yolculara alternatif bağlantılar sunulacağına da dikkati çeken Ekşi, şunları kaydetti:

"Yeni evimiz, İstanbul Havalimanı'na geçişimizle büyümemizin devamını sağlayacak imkanlar bütününe sahip olmamızın yanı sıra, tıpkı bugün Kuveyt Hava Yolları ile imza attığımız bu kod paylaşımı anlaşması gibi çeşitli iş birlikleri de gelişimimizin itici güçleri olacak. Aynı zamanda bu anlaşma, sadece iki hava yolu arasındaki ticari gelişime katkı sağlamakla kalmayıp, Türkiye ve Kuveyt'in ikili ilişkilerine de kültürel ve ticari bağlamda büyük bir katma değer oluşturacak. Yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak ve müşteri deneyimini daha da geliştirmek adına anlaşma kapsamında yakın çalışma sergileyeceğimiz Kuveyt Hava Yolları'nın kıymetli çalışanlarına, değerli ekip arkadaşlarıma ve özellikle de Sayın Yousef Al-Jassem Al-Saqer'e bu sözleşmeyi hayata geçirmede sarf ettikleri çabadan ötürü teşekkür ediyor, iki kardeş ülke vatandaşlarının bu anlaşmadan önemli ölçüde istifade etmesini temenni ediyorum."

Kuveyt Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yousef Al-Jassem Al-Saqer de iş birliği sayesinde yolcuların Kuveyt'ten İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına aynı kaliteli hizmeti alarak, daha fazla bağlantı ile seyahat edebileceklerini, anlaşmanın iki şehir arasındaki operasyonları destekleyeceğini ve daha fazla seyahat seçeneği sunacağını aktardı.

"SIK UÇUŞ PROGRAMI" İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kuveyt Hava Yolları, "Airbus 330-320" ve "Boeing 777" tipi uçaklarla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına haftalık 7'şer uçuş, THY ise "Airbus 330-320" ve "Boeing 737" tipi uçaklarla Kuveyt'e İstanbul Havalimanı'ndan haftalık 28, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 14 uçuş düzenliyor.

Her iki hava yolu şirketi de yolcularının sık uçuş programlarının imkanlarından yararlanabilmeleri adına kod paylaşımı uçuşlarının "Sık Uçuş Programı"na dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Taraflar, kod paylaşımı ve özel prorasyon anlaşmasının kapsamının ilerleyen dönemde genişletilmesinin değerlendirilebileceğini de belirtiyor.

KOD PAYLAŞIMI NEDİR?

Kod paylaşımı, havayollarının kendi yolcularının yanında, biletlerini başka havayollarından satın alan yolcuları da taşıdıkları işbirliği anlaşmasıdır. Amaç, yolculara bir havayolunun tek başına sunabileceği gidilebilecek şehir seçeneğinden çok daha fazlasını sağlamaktır.



Kaynak: DHA