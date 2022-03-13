THY ile AnadoluJet, yarın Berlin ve Düsseldorf'a bazı uçuşlarını iptal etti - Haberler

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THY ile AnadoluJet, yarın Berlin ve Düsseldorf'a bazı uçuşlarını iptal etti

AA - Kenan Irtak - Güncel
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THY ile AnadoluJet, yarın Berlin ve Düsseldorf'a bazı uçuşlarını iptal etti

Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente yarın yapmayı planladığı seferlerden bazıları iptal edildi.

Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente yarın yapmayı planladığı seferlerden bazıları iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.

Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.

AA / Kenan Irtak - Güncel

Türk Hava Yolları, Düsselldorf, Berlin, Grev, Güncel, Haberler

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