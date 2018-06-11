THY, İki Dünya Deviyle Birlikte Lojistik Şirketi Kuracak

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "THY, Çinli ZTO Express ve Pal Air ile Hong Kong'da global ekspres lojistik şirketi kuracak; bu şirketin beş yıl içinde 2 milyar dolar gelir sağlamasını bekliyoruz" dedi.

ORTAKLIK KAP ÜZERİNDEN DUYURULDU

THY tarafından KAP üzerinden yapılan açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo, e-ticaret sektörüne bir çözüm platformu oluşturmak adına havalimanından havalimanına olan geleneksel hava kargo taşımacılığı hizmetine, kapıdan kapıya ekspres/kurye taşıma iş modelini de entegre etmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda dünyada en fazla gönderi gerçekleştiren ekspres firması olan Çin merkezli ZTO ve Hong Kong merkezli PAL Air ile yeni kurulacak ortak global ekspres şirketi, küresel e-ticaret sektöründe bütünleşik hizmet verebilecek kapasite ve yetenekte her türlü lojistik aktiviteleri icra etmeyi hedeflemektedir. Hong Kong merkezli olarak kurulması planlanan bu işbirliği ile ilgili Ortaklığımız, ZTO ve PAL Air arasında bir iyi niyet anlaşması imzalanmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."