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THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
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THY'den PCR testi ve HES kodu açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yeni Kovid-19 genelgesi doğrultusunda, yurt içi uçuşlarda negatif PCR testi ile tüm iç ve dış hat uçuşlarında HES kodu uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması 03.03.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir."

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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