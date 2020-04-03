THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar iptal etti Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışların da 15 gün süreyle geçici durdurulacağı gerekçesiyle THY'nin İç hatlarda 14 büyükşehre yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan tarihine kadar...

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışların da 15 gün süreyle geçici durdurulacağı gerekçesiyle THY'nin İç hatlarda 14 büyükşehre yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan tarihine kadar iptal edileceğini açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan araç giriş-çıkış yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 14 büyükşehre kısıtlı sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları da bu konuda yeni bir düzenlemeye gitti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada kısıtlı seferlerin 20 Nisan'a kadar iptal edileceğini açıkladı. Ekşi paylaşımında, "Korana virüs salgını mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA