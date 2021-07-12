THY, haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı
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THY, haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı

THY, haziran ayında 3,6 milyon yolcu taşıdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAZİRAN ayı itibariyle başlayan kademeli normalleşme kapsamında seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde artış oldu.

HAZİRAN ayı itibariyle başlayan kademeli normalleşme kapsamında seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde artış oldu. Türk Hava Yolları (THY) haziranda 3,6 milyon yolcu taşırken, iç ve dış hatlarda doluluk oranı yüzde 68,3 oldu. Konuyla ilgili olarak haziran ayı verilerini açıklayan THY, toplam 3,6 milyon yolcu taşırken dış hat doluluk oranı yüzde 66,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 78,5 olarak gerçekleşti. Aynı ayda kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 30,9 arttı ve 162 bin 180 tona ulaştı.  Ocak ve Haziran 2021 yılı dönemini kapsayan 6 aylık verilere göre ise THY yaklaşık 14,6 milyon yolcuya hizmet verdi.  Toplam yolcu doluluk oranı Ocak - Haziran döneminde yüzde 62,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 60,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 73,8 olarak gerçekleşti. Bu dönem içerisinde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak yaklaşık 910 bin ton olarak gerçekleşti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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