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THY Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e seferlerini artırıyor

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Ekonomi
THY Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e seferlerini artırıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY), haftada 21 kez olarak icra edilen İstanbul-Tiflis seferlerini artırarak 25'e çıkaracağı bildirildi.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), haftada 21 kez olarak icra edilen İstanbul-Tiflis seferlerini artırarak 25'e çıkaracağı bildirildi.

THY Tiflis Ofisi'nden yapılan duyuruda, 2 Ocak 2022'den itibaren mevcut uçuşlara haftada 4 seferin ilave edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belirtilen yeni uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek olup İstanbul'dan kalkış saati 12.00, Tiflis'ten kalkış saati 16.15 olarak planlanmıştır."

Karara göre, 2 Ocak'tan sonra İstanbul Havalimanı'ndan 18, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 7 sefer yapılacak.

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AA / Davit Kachkachishvili - Ekonomi Haberleri

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