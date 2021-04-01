THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
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THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 31 Mart tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 406 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 366 uçuşla Lutfhansa, 4. sırasında 318 uçuşla Wideore, 5. sırasında 286 uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 286 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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