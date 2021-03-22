THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
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THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

22.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Mart haftasında günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Mart haftasında günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Mart tarihlerini kapsayan uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 362 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 285 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 4. sırasında 273 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 272 uçuşla Wideroe, 6. sırasında ise 248 uçuşla KLM Royal Dutch havayolları yer aldı.

Raporda, önceki haftaya göre tüm uçuşlarda yüzde 4'lük artış sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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