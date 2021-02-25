THY, günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi
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THY, günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi

25.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:13
THY, günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi

Türk Hava Yolları (THY), 18-24 Şubat'ta günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Türk Hava Yolları (THY), 18-24 Şubat'ta günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 18 ile 24 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 603 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 359 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 241 uçuşla KLM, 4. sırasında 213 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 142 uçuşla SAS, 6. sırasında 102 uçuşla British Airways yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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