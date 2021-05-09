THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi
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THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi

THY, günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'da liderliğini devam ettirdi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), 6 Mayıs'taki günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Türk Hava Yolları (THY), 6 Mayıs'taki günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, THY bu tarihte icra ettiği günlük ortalama 504 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

THY'yi, 392 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 377 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 344 uçuşla Wideroe, 5. sırasında 304 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 293 uçuşla DHL Express yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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