THY, günlük 1323 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1323 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1323 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 19-25 Temmuz tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 166 bin 538 uçuş yapıldı.

Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 191 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu.

THY, günlük 1323 uçuşla ikinci sırada yer alırken 1022 seferle Easyjet hava yolu üçüncü oldu.

Pegasus Havayolları da Avrupa'da en çok uçan hava yolları listesinde 8. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 526 olarak açıklandı.

Ayrıca söz konusu 1 haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının 2019 seviyesinin üçte ikisinden fazla olduğu bildirildi. Seferlerin önceki haftaya göre yüzde 4,4 artığı, 23 Temmuz Cuma günü 25 bin 806 uçuşla bir pandemi rekoru daha kırıldığı kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ