THY, günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY, günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

THY, günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Temmuz'da düzenlenen 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Temmuz'da düzenlenen 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan 8-14 Temmuz tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük 1254 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu unvanını korudu.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 880 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 773 uçuşla KLM Royal Airline, 4. sırasında 772 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 287 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 267 uçuşla British Airways yer aldı.

Raporda, uzun mesafeli/eski taşıyıcılar arasında büyük bir varyasyon olduğu, Türk Hava Yolları'nın Kovid-19 salgını öncesi 2019 uçuşlarının yüzde 85'ini yakaladığı, British Airways'in ise aynı döneme göre sadece yüzde 27'de kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Burak Elmas Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
THY, günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:35:30. #1.15#

title