THY Genel Müdürü Ekşi: "Sivil Havacılıkta Türkiye Dünyanın Üç Katı Gelişti"

Mimarlar ve Mühendisler Grubu, Dicle Üniversitesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu işbirliği ile "Türkiye'nin Sivil Havacılık Serüveni" konulu bir konferans düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Osman Balta, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Kavak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türkiye'de sivil havacılığın gelişimi ve THY'nin kurumsal yapısı hakkında bir sunum gerçekleştiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sivil havacılığın 2003 yılından itibaren hızla geliştiğini vurgulayarak, "2003 yılında Türkiye'de 162 yolcu uçağı varken bugün 517 uçak var. THY her ne kadar 5 kat büyüse de sivil havacılık 3 kat büyüdü. Geliri 3, 1 Milyar TL'den 2016 yılında 70,2 milyar TL'ye yükseldi. Burada da 23 kat bir artış var. Yolcu sayısı 30 milyondan 2017 yılında 138 milyona çıktı. Havaalanı sayısı da 26'dan 55'e çıktı. Bu da inşallah 60'a çıkacak. Bu durum Cumhurbaşkanı'nın çizdiği vizyonla alakalı bir durum. Temel vizyon şuydu; vatandaşın her 100 kilometrede bir 1 havaalanına erişebilmesi lazım. Şuanda bile 100 kilometrede bir havaalanına ulaşabiliyor. 5 havaalanı daha yapım aşamasında. Bunlar olduğunda İnşallah Türkiye'nin her tarafı havalimanları ile donatılmış olacak. Dünya ile mukayese ettiğimizde dünya yolcusu bakımından yaklaşık 3,4 milyardan 2017'de 4,1 milyara yükselirken, Türkiye 30 milyondan 138 milyon yükseldi. Dünya da gelişti ama Türkiye, dünyanın üç katı daha hızlı gelişti. Türkiye'de sivil havacılığın başarısı esasında bu cümle ile özetlenebilir" diye konuştu. - DİYARBAKIR