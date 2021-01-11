THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara uyarı: Uçakta lütfen ventilli maske takmayın
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THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara uyarı: Uçakta lütfen ventilli maske takmayın

11.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:31
THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara uyarı: Uçakta lütfen ventilli maske takmayın

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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