THY Genel Müdürü Ekşi: Bugün 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız
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THY Genel Müdürü Ekşi: Bugün 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız

İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların 1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda kademeli olarak başlatılmasına ilişkin "Bugün itibariyle seferlerimizin (iç hat) yüzde 30'unu başlatmış bulunmaktayız.

THY Genel Müdürü Ekşi: Bugün 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız
04.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:25

İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi,  koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların 1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda kademeli olarak başlatılmasına ilişkin "Bugün itibariyle seferlerimizin (iç hat) yüzde 30'unu başlatmış bulunmaktayız. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara olmak üzere 250'ye yakın sefer yapıyoruz. 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uçuşlarını askıya alan ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları (THY) bugün Türkiye'nin 34 şehrine uçmaya başladı. Uçuşların artması ile birlikte bugün İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği gözlemlendi. Uçuşlara gelen yolcuların vücut ısıları termal kamera ve akıllı kasklarla ölçüldü.  Yolcular uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelerek özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştirildi. Bazı yolcular sosyal mesafe kuralına uyarken, sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular için ise havalimanı görevlileri uyarı anonslarında bulundu. Bu arada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na gelerek çalışmaları yakından takip etti. Burada basın mensuplarına uçuşlarla ilgili açıklama yapan Ekşi, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelede başarı gösterdiğini ve dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduğunu söyledi. Bilal Ekşi, koronavirüs salgınının havacılık sektörünün muazzam derece etkilediğini kaydederek, "Havacılık tamamen durmuştu. Uçuşları yapamıyorduk. Muhakkak bu talebin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.  

"KURALLARA UYARSAK MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKARIZ"Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Ekşi, "1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda ön deneme seferlerini başlattık. Bugün itibariyle de seferlerimizin yüzde 30'unu açmış durumdayız. Bugün, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250'ye yakın sefer yapıyoruz, 25-26 binin üzerinde de yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında, oldukça iyi durumda.  Özellikle yolcularımız mesafeye uymalı. Maskenin muhakkak suretle takılması, el hijyenine dikkat etmelerini rica ediyorum. Eğer bunları beraber yaparsak, kurallara uyarsak bu mücadeleden zaferle çıkarız" dedi.

İZİNLERİ BEKLİYORUZBasın mensuplarının dış hat uçuşlar ile ilgili sorusuna ilişkin olarak açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türkiye'den yurt dışına yapılacak seferlerde iki tane otorite izin vermesi lazım. Birincisi, Türkiye'nin 'evet uçuşlar başlayabilir' demesi lazım. İki, bu yetmiyor, siz hangi ülkeye uçacaksanız, o ülkenin size izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla iki izin bir araya gelince uçuş olabiliyor. Biz, bu izinleri ne zaman olacağını biliyor muyuz? Evet, Türkiye'den yurt dışına olan izinlerin inşallah çok kısa zamanda çıkacağına inanıyoruz. İç hatlarımız açıldı. Bizim ümidimiz çok kısa sürede Türkiye'den, Türk devletinin de Sağlık Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın da dış hatlara izin vereceğini bekliyoruz. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN SABIRLI OLSUNKoronavirüs mücadelesi tüm dünyada günlük izlendiğini ifade eden Ekşi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Nereye gidiyor, buna bakılıyor. Dolayısıyla yarın yapalım, öyle kolay ve mümkün değil. Allah korusun ikinci dalga diye tabir ettiğimiz çok daha sıkıntılı bir süreci görebiliriz. İzinleri bekliyoruz bu izinlerin ne zaman çıkacağını da işin doğrusu çok bilmiyoruz. Mesela Çin, Bana geleceksen haftada bir kere gelebilirsin. Her ülkeden bir sefer yapılabilir, diyor. Dolayısıyla seferlerin açılması demek, bütün, her şeyiyle açılması anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda sabırlı ve anlayışlı olmasını istiyoruz.   "


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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