THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Tiran'daki aşı teslimi sırasında uçağın arkadan geçişini değerlendirdi Açıklaması
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Tiran'daki aşı teslimi sırasında uçağın arkadan geçişini değerlendirdi Açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Tiran'daki aşı teslimi sırasında uçağın arkadan geçişini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa Birliğinin (AB) gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın basın toplantısı sırasında arka bölümden THY uçağı geçmesini değerlendirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa Birliğinin (AB) gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın basın toplantısı sırasında arka bölümden THY uçağı geçmesini değerlendirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısına "tanrı misafiri" olduklarını belirtti.

THY Genel Müdürü Ekşi, "İnanın reklam amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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