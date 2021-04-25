THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den minik Asya'ya sevindiren jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den minik Asya'ya sevindiren jest

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat ederek tatile gitmek isteyen ancak korana virüs nedeniyle gidemeyen minik Asya'nın babası tarafından çekilmiş videosu sosyal medyada gündem olmuştu.

Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat ederek tatile gitmek isteyen ancak korana virüs nedeniyle gidemeyen minik Asya'nın babası tarafından çekilmiş videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Minik Asya'nın bu isteğine karşılık ise Türk Havayolları Genel Müdürü (THY) Bilal Ekşi'den geldi.

Doğduğu günden bu yana uçakla seyahat ederek tatile gitmek isteyen ancak korana virüs nedeniyle gidemeyen Asya Araz'ın babası tarafından çekilmiş videosu sosyal medyada gündem olmuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında sosyal medyada videosu yayınlanan minik Asya'ya Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den cevap geldi.

21 aylık minik Asya'nın sosyal medyadaki görüntüsü beğenen Ekşi, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak,

"Bu güzel kızımız ile @anadolujet 'teki ablaları iletişime geçti. Uçağımıza hoş gelecek; safalar getirecek.

İstikbal göklerde, geleceğimiz bu güzel kızımızda" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den minik Asya'ya sevindiren jest
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den minik Asya'ya sevindiren jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den minik Asya'ya sevindiren jest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 02:00:26. #1.16#

title