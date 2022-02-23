THY Genel Müdür Yardımcısı Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında

Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "En Etkin 50 CFO (Chief Financial Officer- Finansal İşler Direktörü) Araştırması"nda Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Şeker, şirketin başarılı yöneticisi ödülünü, 22 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen "Finans Direktörleri Zirvesi-CFO Summit 2022"de aldı. DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen etkinlik, Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri bir araya getirdi.

Araştırma ülkedeki en büyük 1000'den fazla şirketinin finansal yönetim süreçlerine liderlik eden kişilerin başarılarını değerlendiriyor. Araştırma sonucuna göre finansal başarıları en etkin olan 50 kişi etkinlikte bir araya geldi.

THY'de 7 yıla yakın bir süredir mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan ve yönetim kurulu üyesi olan Murat Şeker, ödülden dolayı mutluluğunu belirtti.

Şeker, THY'nin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmenin kendisini gururlandığını belirterek, "Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalıştık. Pandemide finansal yönetim açısından küresel hava yolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. Bu nedenle bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Büyümekte ve gelişmekte olan Türkiye ve Türk Hava Yollarımız salgının etkisi azaldıkça küresel ekonomiden aldığı payı ve varlığını güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de ekonomi alanında eğitim aldı

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Murat Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nden ekonomi master derecesini ve 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota Üniversitesi'nden ekonomi alanında doktora derecesini aldı.

Dr. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümünde analist, 2011-2013 yılları arasında yine Dünya Bankası'nın aynı başkan yardımcılığı altında İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümünde ekonomist olarak görev aldı.

2013 yılında Türkiye'ye dönen Şeker, 2016'dan bu yana THY Genel Müdür Yardımcısı, 2021 yılından itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.