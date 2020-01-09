THY, geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak
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THY, geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), dün geçici olarak durdurduğu Irak ile İran'a yaptığı tarifeli seferleri bu akşam yeniden başlatıyor.

09.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:58
THY, geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

(THY), dün geçici olarak durdurduğu ile 'a yaptığı tarifeli seferleri bu akşam yeniden başlatıyor.

Alınan bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.

THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.

Kaynak: AA
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