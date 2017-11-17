THY Gayrimenkul Yatırım Şirketi Kurdu

Türk Hava Yolları, yeni bir gayrimenkul yatırım şirketi kurduğunu duyurdu. Kurulan yeni şirketin ismi "THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme" oldu. Kurulan yeni şirketin hava yolu faaliyetleri üzerine de çalışacağı belirtildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca havalimanı işletmeciliği ve yatırımları alanları başta olmak üzere ve Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere hisselerinin tamamı Türk Hava Yolları A.O.'ya ait 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası) nakit sermayeli "THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu şirket İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilerek kurulmuştur."