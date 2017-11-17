Thy, Gayrimenkul Yatırım Şirketi Kurdu

Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı, 50 bin lira nakit sermayeli THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi'ni kurdu.



THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:



"Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca havalimanı işletmeciliği ve yatırımları alanları başta olmak üzere ve ana sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere hisselerinin tamamı THY Anonim Ortaklığı'na ait 50 bin lira nakit sermayeli THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, söz konusu şirket İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek kurulmuştur."