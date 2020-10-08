THY, EYLÜL AYINDA 2,4 MİLYON YOLCU TAŞIDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

THY, EYLÜL AYINDA 2,4 MİLYON YOLCU TAŞIDI

08.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:40
THY, EYLÜL AYINDA 2,4 MİLYON YOLCU TAŞIDI

TÜRK Hava Yolları (THY) Eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdıklarını açıklarken, yolcu doluluk oranının ise yüzde 68,9 olduğu bildirildi.

TÜRK Hava Yolları (THY) Eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdıklarını açıklarken, yolcu doluluk oranının ise yüzde 68,9 olduğu bildirildi.

THY, Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik ve yolcu sayıları ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşti.   Yolcu doluluk oranı Eylül 2020 döneminde yüzde 68,9 olarak açıklandı.  Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 134 bin 801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 11,4'lük azalışla 119 bin 420 tona düştü.

KORONAVİRÜS UÇUŞLARI ETKİLEDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre uçuşlarını durduran ve Haziran ayı itibariyle iç ve dış hat seferlerine yeniden başlayan THY'nin, Ocak-Eylül 2020 dönemine ilişkin verilerine göre ise,  2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile yüzde 73,3 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 59,9 azalarak 56,4 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1 milyon 117 bin 038 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 4,2'lik azalışla 1 milyon 070 bin 359 ton olarak belirlenirken, filodaki uçak sayısı 360 oldu. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbkahim Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Mehmet Muş Muharrem İnce Erkan Kandemir Jens Stoltenberg
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Fırat Aydınus Roland Garros
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY, EYLÜL AYINDA 2,4 MİLYON YOLCU TAŞIDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 16:47:40. #1.15#
title