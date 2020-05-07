THY, EVCİL OLMAYAN HAYVANLARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEK
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THY, EVCİL OLMAYAN HAYVANLARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEK

THY, EVCİL OLMAYAN HAYVANLARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEK
07.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:37

TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

TÜRK  Hava Yolları (THY) koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan duyuru ile taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" denildi.

14 GÜN KARANTİNA ŞARTI

Evcil hayvanlara ilişkin olarak yapılan açıklamada ise, "Ticari amaçlı olmayan sağlık kartı sahibi köpek, kedi, kuş, süs balığı gibi evcil hayvanların ise yolcu ile beraber seyahat (PETC/AVIH/ESAN/SVAN) edebilmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan hayvanın, hayvan sahibi ile beraber 14 gün izolasyonunun sağlanması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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