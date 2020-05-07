THY, evcil olmayan hayvanların Türkiye'ye girişine izin vermeyecek

TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.