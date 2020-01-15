THY Euroleauge'in 20. hafta heyecanı

15.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:48

THY Euroleauge'in 20. haftasında lider Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne ile, Fenerbahçe Beko da evinde İspanyol temsilcisi FC Barcelona ile karşı karşıya gelecek.



THY Euroleague'de çift haftanın ikinci devresi heyecanı yarın ve 17 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Türk takımları bu hafta karşılaşmalarını evinde oynayacak. Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi FC Barcelona ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Lider Anadolu Efes de cuma günü Fransız temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Hafta Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.



THY Euroleauge'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın



20.00 Khimki Moskova - Real Madrid



20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - AX Armani Exchange Milano



17 Ocak Cuma



20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket



20.00 CSKA Moskova - Baskonia Vitoria-Gasteiz



20.30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne



21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin



21.30 Olympiakos - Bayern Münih



22.30 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas - İSTANBUL

Kaynak: İHA