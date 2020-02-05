Haberler » Spor » THY Euroleague: Zenit St Petersburg: 68 - Fenerbahçe Beko: 73 - Spor

THY Euroleague: Zenit St Petersburg: 68 - Fenerbahçe Beko: 73

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 23. hafta maçında Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburg'u 73-68 mağlup etti.

05.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:26
THY Euroleague: Zenit St Petersburg: 68 - Fenerbahçe Beko: 73

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 23. hafta maçında Rusya deplasmanında St. 'u 73-68 mağlup etti.


Yubileyny Sports Palace Salonu'nda Fenerbahçe, Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadele iyi başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-15 önde tamamlarken, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyan Kanarya, soyunma odasına 41-32 üstün girdi.


Soyunma odasından top kayıplarıyla dönen Fenerbahçe, savunmada da sorunlar yaşayınca farkın 4 sayıya inmesine engel olamadı (42-46). Ancak bu bölümde Westermann'ın üçlüğüyle maça üstünlüğünü koyan sarı-lacivertli ekip, farkı tekrar 8 sayıya çıkardı (45-53). Tim Abromaitis'in sayılarıyla skora ortak olmak istese de Obrodovic'in öğrencileri çeyreği 54-50 önde bitirdi.


Dördüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe, Leo Westermann'ın önderliğinde farkı çift hanelere kadar getirdi (52-62). Son bölüme kadar oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Zenit St Petersburg'u 73-68 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.


Leo Westermann 13 sayıya Fenerbahçe Beko'nun en skoreri olurken; onu 12 sayıyla Kostas Sloukas takip etti.


Sarı-lacivertli ekip, cuma günü 20.45'te çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Maccabi FOX'u Ülker ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler