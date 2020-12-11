THY Euroleague: Valecia Basket: 76 Anadolu Efes: 74
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THY Euroleague: Valecia Basket: 76 Anadolu Efes: 74

11.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:04
THY Euroleague: Valecia Basket: 76 Anadolu Efes: 74

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Valencia Bsket'e 76-74'lük skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Valencia Bsket'e 76-74'lük skorla mağlup oldu.

Salon: La Fonteta

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Tomislav Hordov xx, Anne Panther xx

Valencia Basket: Prepelic xx 7, Pradilla xx 4, Van Rossom xx 5, Tobey xxx 21, Kalinic xx 6, Dubljevic xx 8, Vives xx 5, San Emeterio x 2, Williams xxx 14, Hermannsson xx 4

Başantrenör: Jaume Ponsarnau

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 13, Rodrigue Beaubois xx 8, Chris Singleton xx 12, Doğuş Balbay x, Adrien Moerman x, Tibor Pleiss x 2, Vasilije Micic xxx 16, James Anderson xx 16, Bryant Dunston xx 7

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 19-23 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 40-38 (Valencia Basket lehine)

3. Periyot: 54-60 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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