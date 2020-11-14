THY Euroleague: Panathinaikos: 77 - Anadolu Efes: 80
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THY Euroleague: Panathinaikos: 77 - Anadolu Efes: 80

14.11.2020 00:07 | Son Güncelleme: 14.11.2020 00:11
THY Euroleague: Panathinaikos: 77 - Anadolu Efes: 80

Anadolu Efes, THY Euroleague 8. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague 8. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı.

THY Euroleague'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımını 80-77 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı. Anadolu Efes aldığı bu galibiyetle rakibini deplasmanda 14 yıl sonra ilk kez mağlup etmiş oldu. Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 693 müsabakada 392 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı. Müsabakada Anadolu Efes adına Vasilije Micic 33 sayı üretip maçın en skorer ismi olurken, Shelvin Mack 18 sayıyla Panathinaikos takımının en çok sayı atan ismi oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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