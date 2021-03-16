THY Euroleague: Maccabi Playtika: 66 - Anadolu Efes: 90
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THY Euroleague: Maccabi Playtika: 66 - Anadolu Efes: 90

16.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:08
THY Euroleague: Maccabi Playtika: 66 - Anadolu Efes: 90

THY Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-66 mağlup etti.

THY Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-66 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Efes, ligde ikinci sıraya yükseldi.

THY Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Menora Mivtachim Arena'da İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 22-17 önde tamamlarken, ilk yarıyı da 47-31 üstün tamamladı. Etkili oyununu 3. periyotta da sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 24 sayı farkla 71-47 üstün girdi. 4. periyotta da rakibin farkı kapatmasına izin vermeyen Ergin Ataman'ın öğrencileri salondan 90-66 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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