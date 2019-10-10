THY Euroleague: Kızılyıldız: 68 - Fenerbahçe Beko: 56

THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu.

10.10.2019 22:18
THY Euroleague: Kızılyıldız: 68 - Fenerbahçe Beko: 56

THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu.


Salon: Stark Arena


Hakemler: Luigi Lamonica xx, Piotr Pastusiak xx, Rain Peerandi xx


Kızılyıldız: James Gist xx 11, Derrick Brown xx 7, Lorenzo Brown xx 13, Branko Lazic x 3, Billy Baron x 3, Stratos Perperoglou xx 11, Dejan Davidovac x 5, Filip Covic x, Charles Jenkins x, Michael Ojo x 5, Ognjen Dobric x 2


Başantrenör: Milan Tomic


Fenerbahçe Beko: Nando de Colo xxx 19, Nikola Kalinic x 3, Jan Vesely x 6, Derrick Williams x, Kostas Sloukas


x 6, Ali Muhammed xx 13, Melih Mahmutoğlu xx 6, Luigi Datome x, Vladimir Stimac x 1, Ahmet Düverioğlu x 2


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 15-16 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 35-30 (Kızılyıldız lehine)


3. Periyot: 51-43 (Kızılyıldız lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.