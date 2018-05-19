THY Euroleague Finalinde Fenerbahçe Doğuş'un Rakibi Real Madrid Oldu

THY Euroleague Final Four mücadelesinde CSKA Moskova'yı 92-83 yenen Real Madrid, finalde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da İspanyol temsilcisi Real Madrid, normal sezonun lideri Rus ekibi CSKA Moskova'yı 83-92 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya Cory Higgins'in sayılarıyla etkili başlayan CSKA Moskova, 6:50 kala 11-4 üstünlüğü yakaladı. Higgins'in 10, Sergio Rodriguez'in 5 sayı ürettiği ilk 5 dakikalık bölümü de Rus ekibi, 15-9 önde geçti. Doncic ve Randolph ile etkili olan Real Madrid, 3:23 kala skoru 17-14 yaptı. Sakatlık sonrası kenardan oyuna dahil olan Nando De Colo'nun sayılarıyla etkili olan CSKA Moskova, farkı açarak ilk çeyreği 30-20 üstün tamamladı.

SOYUNMA ODASINA REAL MADRİD 1 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe Causeur ve Carroll'ın dış şutlarıyla etkili başlayan Real Madrid, 8:39 kala skoru 30-28 yaptı. Thompkins ve Llull ile sayılar bulan Real Madrid, 7:47 kala da 32-34 öne geçti. Real Madrid, üstünlüğünü sürdürmesine rağmen De Colo ve Clyburn ile seri yakalayan CSKA Moskova, son 2 dakikalık bölüme 46-43 önde girdi. Yine Llull ve Thompkins ile rakibine cevap veren Real Madrid, ilk yarıyı 46-47 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan CSKA Moskova, Othello Hunter ve Will Clyburn ile sayılar bularak 7:36 kala 51-47 üstünlüğü yakaladı. Fakat rakibine 13-0'lık seriyle cevap veren Real Madrid, 3:35 kala skoru 51-60 yaptı. CSKA'nın farkı azaltma çabalarına rağmen üçüncü çeyrek 56-63'lük Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN RAKİBİ OLDU

Son çeyreğe de etkili başlayan CSKA Moskova, 9:20 kala skoru 61-64 yaptı. Fakat sonrasında yine 9-0 seri yakalayan Real Madrid, 7:30 kala skoru 61-73 yaptı. Clyburn'ün sayılarıyla geri dönen CSKA Moskova, 4:23 kala skoru 73-76 yaptı. Kalan bölümde Llull liderliğinde farkı daha da açan Real Madrid, karşılaşmadan 83-92'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, geçtiğimiz sezon yarı finalde karşı karşıya geldiği temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ile 2018 Final Four'unda finalde karşılaşmaya hak kazandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.