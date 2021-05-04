THY Euroleague Final-Four belli oldu mu? Anadolu Efes finale mi çıktı? 2021 Euroleague finalde hangi takımlar yer alacak?
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THY Euroleague Final-Four belli oldu mu? Anadolu Efes finale mi çıktı? 2021 Euroleague finalde hangi takımlar yer alacak?

THY Euroleague Final-Four belli oldu mu? Anadolu Efes finale mi çıktı? 2021 Euroleague finalde hangi takımlar yer alacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Son dakika: Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi. Bunun ardından THY Euroleague Final-Four belli oldu mu? THY Euroleague Final-Four takımları hangileri? merak edildi. Detaylar haberimizde.

THY Euroleague Final-Four hangi takımlar yer alacak? Türk takımlarından THY Euroleague Final-Four'a katılan oldu mu? THY Euroleague Final-Four belli oldu mu? 2021 Euroleague finalde hangi takımlar yer alacak? Anadolu Efes finale mi kaldı?

ANADOLU EFES FİNAL-FOUR 'A MI YÜKSELDİ?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Organizasyonda normal sezonu 3. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 6. basamakta bitiren Real Madrid ile play-off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı.

Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan ve rakibine büyük üstünlük kurduğu 2 maçı sırasıyla 90-63 ve 91-68 kazandı. Madrid'de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakaları Real Madrid'in 80-76 ve 82-76 kazanması üzerine seri, 5. ve son maça uzadı.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmada Real Madrid'i 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

THY EUROLEAGUE FİNAL-FOUR TAKIMLARI BELLİ OLDU MU? HANGİ TAKIM FİNALDE?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

EuroLeague'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise 2. sıradaki Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Final Four mücadelesi verdi, kazanan Rus ekibi oldu.

Buna göre THY Euroleague final dörtlüsünde yer alan takımlardan ikisi belli oldu. Anadolu Efes ve CSKA Moskova final dörtlüsünde yer alan 2 takım oldu.

Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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