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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Kızılyıldız: 63

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti.

04.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:21
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Kızılyıldız: 63

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan temsilcisi 'ı 66-63 mağlup etti.


Salon: Ülker ve Etkinlik


Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Spiros Gkontas xx, Gytis Vilius xx


Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu xx 6, Westermann xx 5, Datome xx 5, Lauvergne x 3, Kalinic xx 10, de Colo xx 9, Williams xx 9, Vesely xx 7, Ali Muhammed xx 8, Thomas x 4


Başantrenör: Zeljko Obradovic


Kızılyıldız: Brown xx 14, Lazic x 2, Baron x 3, Jagodic-Kuridza xx 8, Stimac x 2, Punter xx 14, Perperoglou xx 8, Davidovac x 3, Gist x 9, Ojo x, Lucas x


Başantrenör: Dragan Sakota


1. periyot: 22-20


Devre: 41-37


3. periyot: 51-51 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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