THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Kızılyıldız: 63
THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Spiros Gkontas xx, Gytis Vilius xx
Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu xx 6, Westermann xx 5, Datome xx 5, Lauvergne x 3, Kalinic xx 10, de Colo xx 9, Williams xx 9, Vesely xx 7, Ali Muhammed xx 8, Thomas x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Kızılyıldız: Brown xx 14, Lazic x 2, Baron x 3, Jagodic-Kuridza xx 8, Stimac x 2, Punter xx 14, Perperoglou xx 8, Davidovac x 3, Gist x 9, Ojo x, Lucas x
Başantrenör: Dragan Sakota
1. periyot: 22-20
Devre: 41-37
3. periyot: 51-51 - İSTANBUL
Kaynak: İHA