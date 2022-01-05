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THY Euroleague'e korona virüs engeli

THY Euroleague'e korona virüs engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan 7 karşılaşma, takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan 7 karşılaşma, takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

THY Euroleague'de korona virüs şoku yaşanıyor. Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.

Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle:

ALBA Berlin-Panathinaikos

Anadolu Efes-FC Bayern Münih

Zalgiris Kaunas-Olympiakos

Real Madrid-UNICS Kazan

Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria

ASVEL-Monaco

Kızılyıldız-Fenerbahçe - İSTANBUL

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