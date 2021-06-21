THY Euroleague'de yılın koçu Ergin Ataman
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THY Euroleague'de yılın koçu Ergin Ataman

THY Euroleague'de yılın koçu Ergin Ataman
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THY Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, yılın koçu seçildi.

THY Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, yılın koçu seçildi.

2020-2021 sezonunda Anadolu Efes'i Euroleague şampiyonu yapan Başantrenör Ergin Ataman, Euroleague'de yer alan 18 takımın başantrenörlerinin verdiği oylar ile 'Alexander Gomelsky Yılın Koçu' ödülünün sahibi oldu. Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ve FC Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius sezonun diğer başarılı antrenörleri olarak Ataman'ın ardından yer aldı.

Ergin Ataman, ödülünü 2021-2022 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ilk Euroleague karşılaşması öncesinde alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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