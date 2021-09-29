THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı

THY Euroleague'de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de yeni sezon heyecanında ilk hafta yarın ve 1 Ekim'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış müsabakasında Monaco ile Panathinaikos karşılaşacak. Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda, Fenerbahçe de evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:

Yarın

Monaco - Panathinaikos

Olimpia Milano - CSKA Moskova

Real Madrid - Anadolu Efes

Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih

1 Ekim Cuma

UNICS Kazan - Zenit

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

ASVEL - Zalgiris

Olympiakos - Baskonia

Barcelona - Alba Berlin - İSTANBUL

THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

 Hırsızların hedefi olan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, sosyal medyadan yardım istedi

Hırsızların hedefi olan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, sosyal medyadan yardım istedi

 Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk her yerde manşet oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş
Magazin Emine Erdoğan Müge Anlı Hava Durumu Yiğit Marcus Aral
Spor Stefan Kuntz Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:11:21. #1.11#